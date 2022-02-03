Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России отменят карантин для контактировавших с зараженными COVID

10:05

Фото: pronedra.ru



В России будут отменены карантинные требования для тех, кто мог контактировать с зараженными коронавирусом, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



По ее словам, такие меры не имеют смысла в связи с особенным течением эпидемического процесса штамма "омикрон", передает "Интерфакс".



Учитывая особенности протекания эпидемического процесса у нового штамма COVID, в соблюдении карантина для контактных лиц практически нет никакого смысла, сообщила Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" (ВГТРК). Подобные меры сохраняют актуальность при таких болезнях как корь или паротит, пояснила глава Роспотребнадзора.



По словам Поповой, в случае появления какого-либо другого варианта коронавируса, возможно изменение эпидемиологической тактики, потому что она обусловлена конкретными свойствами возбудителя. Особенность омикрон-штамма состоит в способности исключительно быстро передаваться, а также в том, что значительная часть зараженных переносит недуг без симптомов. В целом по России количество таких пациентов составляет порядка 17-20%, а в Москве - около 40%, отметила глава ведомства.



Ранее первый компонент созданной в РФ вакцины от коронавируса "Спутник V" начали применять в качестве бустерной дозы в столице Мексики. Препарат будет предназначаться для людей возраста 40-49 лет, сообщал руководитель Цифрового агентства общественных инноваций Эдуардо Кларк. В ходе пресс-конференции мэра мексиканской столицы Клаудии Шейнбаум он пояснил, что национальный регулятор Cofepris подтвердил возможность ревакцинации с использованием "Спутника V" независимо от того, какое средство применялось на первом этапе.



Автор: Злата Богатова

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