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В Мексике первый компонент «Спутника V» будут использовать как бустер
29.1.2022 13:03
Фото: akzent.zp.ua
Первый компонент созданной в РФ вакцины от коронавируса "Спутник V" начинают применять в качестве бустерной дозы в столице Мексики.
Как стало известно, препарат будет предназначаться для людей возраста 40-49 лет, пояснил руководитель Цифрового агентства общественных инноваций Эдуардо Кларк.
Речь об этом шла в ходе пресс-конференции мэра мексиканской столицы Клаудии Шейнбаум, которая транслировалась на официальных страницах правительства Мехико в различных социальных сетях. По словам Эдуардо Кларка, ревакцинироваться российским препаратом смогут те, кто в последний раз прививался от коронавируса не менее четырех месяцев назад. Он пояснил, что специалисты решили сократить временной разрыв между второй и третьей дозами вакцины, который ранее составлял полгода.
Руководитель агентства отметил, что два дня назад мексиканский регулятор Cofepris подтвердил властям Мехико возможность ревакцинации с использованием "Спутника V", причем независимо от того, какое средство применялось на первом этапе.
Ранее стало известно об организации вакцинных туров в Турцию, которые "Интурист" запустил в десяти городах РФ. Специальные вылеты формируются на регулярных прямых рейсах в Стамбул из десяти городов РФ - Москвы и Петербурга, а также Минеральных вод, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и некоторых других. Ожидается, что минимальная цена подобного путешествия будет составлять от 22,4 тыс. рублей на человека или 44,7 тыс. рублей на двоих.
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