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В Северной Америке выявили коронавирус у оленей


4.2.2022 09:24
В Северной Америке выявили коронавирус у оленейФото: wordpress.com

Прекрасным известием считает выявленный у оленей Северной Америки коронавирус доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Случившееся можно считать признаком формирования природных изолятов возбудителя, пишет "Лента.ру".

По словам авторитетного биолога, люди и олени существуют достаточно далеко друг от друга. Коронавирус, выявленный у животных, может свидетельствовать о том, что сейчас уже постепенно формируются природные изоляты возбудителя. Комментируя новость, Анча Баранова указала, что теперь важно вести наблюдения, чтобы выяснить, как коронавирус будет вести себя в природных очагах. Нужно также установить, в каких популяциях животных уже есть возбудитель, а потом отслеживать возможные мутации вируса.

В прошлом китайским ученым удалось выяснить, какие животные могли быть промежуточными переносчиками коронавируса. Позже исследователи Китайской академии наук выдвинули теорию о возникновении омикрон-штамма. По их мнению, возбудитель мутировал в организмах крыс, заразившихся от людей, а потом снова перешел к человеку.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

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