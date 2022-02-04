|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Северной Америке выявили коронавирус у оленей
4.2.2022 09:24
Фото: wordpress.com
Прекрасным известием считает выявленный у оленей Северной Америки коронавирус доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Случившееся можно считать признаком формирования природных изолятов возбудителя, пишет "Лента.ру".
По словам авторитетного биолога, люди и олени существуют достаточно далеко друг от друга. Коронавирус, выявленный у животных, может свидетельствовать о том, что сейчас уже постепенно формируются природные изоляты возбудителя. Комментируя новость, Анча Баранова указала, что теперь важно вести наблюдения, чтобы выяснить, как коронавирус будет вести себя в природных очагах. Нужно также установить, в каких популяциях животных уже есть возбудитель, а потом отслеживать возможные мутации вируса.
В прошлом китайским ученым удалось выяснить, какие животные могли быть промежуточными переносчиками коронавируса. Позже исследователи Китайской академии наук выдвинули теорию о возникновении омикрон-штамма. По их мнению, возбудитель мутировал в организмах крыс, заразившихся от людей, а потом снова перешел к человеку.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|