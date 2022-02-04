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В Аргентине растет число умерших из-за отравленного кокаина


4.2.2022 08:39
В Аргентине растет число умерших из-за отравленного кокаинаФото: glaucialima.com

Двадцать три человека скончались, еще около восьмидесяти находятся в больницах Буэнос-Айреса после употребления токсичного наркотика, передают зарубежные СМИ. Со ссылкой на заявление властей Аргентины отмечается, что правоохранительные органы в рамках начатого расследования уже изъяли свыше 15 тыс. доз кокаина с ядовитыми примесями.

Более двадцати пострадавших, которым сейчас оказывают помощь медики, подключены к аппаратам ИВЛ, передает агентство Infobae. Специалисты пытаются выяснить, какое вещество могло стать причиной массового отравления. Отмечается, что первые пострадавшие, которых успели отпустить из больницы, вскоре вновь попали в клиники, снова употребив токсичный кокаин.

По версии полиции, ядовитые примеси могли добавить в наркотики умышленно, из-за борьбы двух конкурирующих наркокартелей. В связи с трагическими событиями к жителям Буэнос-Айреса обратился министр безопасности столицы Серхио Берни. Он призвал всех, кто приобретал кокаин в последние два дня, отказаться от его приема, чтобы избежать новых смертей.

Серхио Берни также сделал пугающий прогноз о том, что за сутки в Аргентине могут погибнуть около 2500 потребителей кокаина. По его словам, каждый день в столице страны и ее пригородах продают, согласно самым скромным подсчетам, 200-250 тыс. доз кокаина. Даже если 0,1% от этого объема окажутся отравленными, последствия будут страшными, подчеркнул министр в эфире местного радио.

В Минздраве Буэнос-Айреса уже сформировали специальный комитет в целях отслеживания ситуации. Чиновники и врачи продолжают собирать данные о пострадавших, в режиме реального времени взаимодействуя с токсикологическими службами города.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 278

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