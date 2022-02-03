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Перенесший операцию солист BTS рассказал о самочувствии
3.2.2022 20:01
Фото: webfic.app
Один из участников популярного южно-корейского музыкального коллектива BTS Чимин рассказал поклонникам о самочувствии после перенесенной операции и заражения коронавирусом.
По словам артиста, он уже идет на поправку и готовится к выписке.
Чимин заверил поклонников, что ему уже лучше и потому врачи в скором времени выпишут его домой, передает Billboard. По словам артиста, сейчас он старается следить за собой и уже съедает все, что ему дают в больнице. Певец призвал поклонников немного подождать и выразил надежду, что совсем скоро он окончательно поправится.
Ранее 26-летнему Чимину пришлось обратиться за помощью к медикам из-за острой боли в животе и горле. Врачи провели операцию по удалению воспалившегося аппендикс, а потом диагностировали у артиста коронавирус.
Напомним, прошлой весной тизер нового клипа группы BTS за день смог набрать 26 млн просмотров.
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