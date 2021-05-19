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Тизер нового клипа BTS за день собрал 26 млн просмотров


19.5.2021 18:29
Тизер нового клипа BTS за день собрал 26 млн просмотровФото: smart-smi.ru

Тизер нового видеоклипа популярного южнокорейского коллектива BTS попал в тренды русскоязычного YouTube.

Ролик, созданный на песню Butter, был опубликован 19 мая. Менее чем за сутки его просмотрели более двадцати шести миллионов раз.

Продолжительность ролика составляет 23 секунды, он дает лишь примерное представление о том, каким окажется полноценный клип поп-группы. Предполагается, что премьера видео состоится уже 21 мая 2021 года.

Южнокорейский коллектив BTS вошел в число приглашенных звезд в специальном выпуске знаменитого сериала "Друзья". Выход был анонсирован американским интернет-сервисом НВО МАХ.

Ранее вышел первый за восемь лет студийный альбом Земфиры Рамазановой. Новые песни российской рок-певицы появились в "Яндекс.Музыке" и Spotify, а также на некоторых других сервисах. "Бордерлайн" является седьмым по счету альбомом Земфиры, в него вошли "Остин" и еще одиннадцать композиций.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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