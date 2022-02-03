Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава CNN Джефф Цукер покидает пост из-за тайного романа

3.2.2022 12:25

Фото: trofire.com



Глава CNN Джефф Цукер объявил об уходе в отставку, передает ТАСС.



Свое решение он объяснил тем, что в свое время не стал информировать начальство о романтических отношениях с коллегой, развивавшихся "по обоюдному согласию".



Заявление президента CNN, выразившего намерение уйти в отставку, опубликовано на официальном сайте телекомпании. По словам Джеффа Цукера, ранее он своевременно не поставил в известность руководство канала о романе с коллегой.



О личных отношениях, развивавшихся "по обоюдному согласию", стало известно во время расследования, начатого в отношении бывшего ведущего CNN Криса Куомо. Как подчеркнул Цукер, ему стоило сразу же рассказать о романе, однако он этого не сделал, допустив ошибку.



Ранее в газете The New York Times появилось сообщение о том, что 55-летний Цукер может оставить свой пост уже в конце 2021 года. Он возглавил компанию в начале 2013 года, а до того почти четверть века трудился в NBC, где успел пройти путь от рядового сотрудника до руководителя телевизионного канала.



В минувшем декабре стало известно об отстранении от работы телеведущего Криса Куомо. Выяснилось, что он оказывал помощь брату - экс-губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, когда его заподозрили в домогательствах. Спустя некоторое время руководство канала приняло решение об увольнении журналиста.



Автор: Злата Богатова

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