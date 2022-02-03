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Глава CNN Джефф Цукер покидает пост из-за тайного романаГлава CNN Джефф Цукер покидает пост из-за тайного романа

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Глава CNN Джефф Цукер покидает пост из-за тайного романа


3.2.2022 12:25
Глава CNN Джефф Цукер покидает пост из-за тайного романаФото: trofire.com

Глава CNN Джефф Цукер объявил об уходе в отставку, передает ТАСС.

Свое решение он объяснил тем, что в свое время не стал информировать начальство о романтических отношениях с коллегой, развивавшихся "по обоюдному согласию".

Заявление президента CNN, выразившего намерение уйти в отставку, опубликовано на официальном сайте телекомпании. По словам Джеффа Цукера, ранее он своевременно не поставил в известность руководство канала о романе с коллегой.

О личных отношениях, развивавшихся "по обоюдному согласию", стало известно во время расследования, начатого в отношении бывшего ведущего CNN Криса Куомо. Как подчеркнул Цукер, ему стоило сразу же рассказать о романе, однако он этого не сделал, допустив ошибку.

Ранее в газете The New York Times появилось сообщение о том, что 55-летний Цукер может оставить свой пост уже в конце 2021 года. Он возглавил компанию в начале 2013 года, а до того почти четверть века трудился в NBC, где успел пройти путь от рядового сотрудника до руководителя телевизионного канала.

В минувшем декабре стало известно об отстранении от работы телеведущего Криса Куомо. Выяснилось, что он оказывал помощь брату - экс-губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, когда его заподозрили в домогательствах. Спустя некоторое время руководство канала приняло решение об увольнении журналиста.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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