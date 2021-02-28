Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экс-советница губернатора штата Нью-Йорк обвинила его в домогательствах

28.2.2021 20:20

Фото: sardiniya-travel.ru



Бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в домогательствах, передает The New York Times.



Вплоть до ноября прошлого года 25-летняя Шарлотта Беннет занимала пост советницы по вопросам здравоохранения.



Беннет работала под началом губернатора штата Нью-Йорк до минувшей осени и на протяжении нескольких месяцев страдала от домогательств. Как пишет газета, с весны 2020 года Куомо позволял себе настойчивые расспросы о личной жизни советницы, а также неоднократно намекал на то, что считает нормальным связь с женщиной ее возраста.



По словам Беннет, губернатор Нью-Йорка не допускал каких-либо физических контактов, но говорил о том, как страдает от одиночества. В беседах с подчиненной Куомо признавался, что ему "некого обнять". На подобные темы он заговаривал, лишь если находился наедине с Беннет.



Бывшая советница Куомо пояснила, что подавала жалобу руководителю аппарата сотрудников администрации губернатора. Вскоре после этого ей порекомендовали перейти в другой отдел. На проведении каких-либо разбирательств Беннет в тот момент решила не настаивать.



Куомо признал, что мог задавать Беннет некоторые вопросы личного характера, однако решительно отвергает все обвинения в неподобающем поведении.



Ранее стало известно о том, что из-за действий губернатора штата Нью-Йорк могла пострадать другая его бывшая подчиненная - Линдси Бойлан. Женщина рассказала о пережитом в Сети. В частности, Куомо предлагал ей "сыграть в покер на раздевание" на борту частного самолета. После того, как губернатор поцеловал Бойлан в губы, ей пришлось уволиться.



Вскоре после признаний Бойлан обвинения начали звучать и в адрес американских масс-медиа. Прессу сейчас продолжают упрекать в лицемерии в связи с замалчиванием этого секс-скандала. Покрывая демократа Коумо, ведущие издания не пишут об инциденте с Бойлан. При этом ранее они уделяли большое внимание правам женщин, особенно когда речь шла об аналогичных инцидентах с участием республиканцев.



Отмечалось, что комментировать заявления Линдси Бойлан отказались Хиллари Клинтон, Камала Харрис и другие американские деятельницы, позиционировавшие себя в прошлом как активистки движения MeToo.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 104

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