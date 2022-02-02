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В Петербурге умер кот Ося из музея Ахматовой
2.2.2022 19:06
Фото: myseldon.com
Скончался знаменитый рыжий кот Ося, на протяжении пятнадцати лет обитавший на территории Фонтанного дома и радовавший сотрудников и гостей музея Анны Ахматовой.
О печальном событии представители культурного учреждения сообщили в своем Twitter.
В Петербурге скончался знаменитый кот Ося, более пятнадцати лет считавшийся своеобразным символом музея Анны Ахматовой. Как отмечает пресс-служба этого учреждения, долгое время их рыжий питомец встречал гостей и принимал поглаживания, прогуливаясь по саду.
Жизнь Оси была долгой и хорошей, отметили сотрудники музея и выразили благодарность всем, кто принимал участие в судьбе кота.
Минувшей осенью жительница Петербурга, не зная историю кота, решила взять его домой. Женщина предположила, что животное потерявшееся, а потому нуждается в помощи. В тот момент сотрудники музея, обнаружив исчезновение Оси, начали расклеивать объявления по всей северной столице, распространяли информацию о пропаже кота в прессе и соцсетях.
У Оси в прошлом диагностировали тромбоэмболию, поэтому ему требовалось регулярное наблюдение у ветеринара. Кроме того, дважды в день он получал жизненно необходимые препараты, подчеркивали представители музея и обещали вознаграждение нашедшим их питомца. В результате Ося возвратился в музей уже через три дня.
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