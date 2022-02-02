Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге умер кот Ося из музея Ахматовой

2.2.2022 19:06

Фото: myseldon.com



Скончался знаменитый рыжий кот Ося, на протяжении пятнадцати лет обитавший на территории Фонтанного дома и радовавший сотрудников и гостей музея Анны Ахматовой.



О печальном событии представители культурного учреждения сообщили в своем Twitter.



В Петербурге скончался знаменитый кот Ося, более пятнадцати лет считавшийся своеобразным символом музея Анны Ахматовой. Как отмечает пресс-служба этого учреждения, долгое время их рыжий питомец встречал гостей и принимал поглаживания, прогуливаясь по саду.



Жизнь Оси была долгой и хорошей, отметили сотрудники музея и выразили благодарность всем, кто принимал участие в судьбе кота.



Минувшей осенью жительница Петербурга, не зная историю кота, решила взять его домой. Женщина предположила, что животное потерявшееся, а потому нуждается в помощи. В тот момент сотрудники музея, обнаружив исчезновение Оси, начали расклеивать объявления по всей северной столице, распространяли информацию о пропаже кота в прессе и соцсетях.



У Оси в прошлом диагностировали тромбоэмболию, поэтому ему требовалось регулярное наблюдение у ветеринара. Кроме того, дважды в день он получал жизненно необходимые препараты, подчеркивали представители музея и обещали вознаграждение нашедшим их питомца. В результате Ося возвратился в музей уже через три дня.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 215

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 3.2.2022 11:34 Скончалась известная итальянская актриса Моника Витти

Скончалась известная итальянская актриса Моника Витти 2.2.2022 14:41 В Китае начинают исследовать королевский мавзолей династии Восточная Чжоу

В Китае начинают исследовать королевский мавзолей династии Восточная Чжоу 2.2.2022 11:40 В Китае показали самую большую бронзовую маску из руин Саньсиндуй

В Китае показали самую большую бронзовую маску из руин Саньсиндуй 31.1.2022 12:20 В Китае начала работу бесплатная выставка древностей стран Азии

В Китае начала работу бесплатная выставка древностей стран Азии 31.1.2022 07:13 Умер кинематографист Виктор Мережко