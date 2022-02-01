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В Петербурге завели дело на инспектора ГИБДД, ударившего сотрудницу угрозыска
13:14
Фото: myseldon.com
В Петербурге инспектора ДПС заподозрили в превышении должностных полномочий, передают российские СМИ. Пострадавшая от его действий сотрудница угрозыска получила закрытый перелом левой плечевой кости. По версии следствия, автоинспектор применил к ней физическую силу.
О случившемся рассказывает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. По официальным данным, фигурантом уголовного дела оказался 34-летний сотрудник ДПС ГИБДД УМВД РФ по Василеостровскому району северной столицы. Полицейскому в ближайшее время могут предъявить обвинение в превышении служебных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
ЧП случилось в ночь 1 февраля, когда участники инцидента находились в отделении полиции. Судя по кадрам, распространившимся в соцсетях и СМИ, инспектор ДПС потребовал от девушки, являющейся оперуполномоченным уголовного розыска, предъявить служебное удостоверение. Он настаивал на этом, указывая, что вооруженная женщина его оскорбляла, а также выражал намерение составить рапорт. По словам представителя ДПС, сотрудница угрозыска использовала ненормативную лексику.
В процессе перепалки инспектор толкнул женщину, которая ударилась о стену головой и спиной. После этого ее повалили на пол, уронив лицом вниз и резко выкрутив руки. Пострадавшая была вынуждена обратиться в медицинское учреждение, где у нее зафиксировали перелом руки.
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