|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Житель Петербурга с 18-го этажа упал на школьницу
00:37
Фото: bakucity.az
Полиция Приморского района Петербурга выясняет обстоятельства происшествия, случившегося сегодня возле дома № 51 по Комендантскому проспекту.
По предварительным данным, сорвавшийся с высоты 18-го этажа мужчина упал прямо на девочку, которая в тот момент направлялась в школу.
Десятилетнего ребенка после случившегося госпитализировали, пишет интернет-газета "Фонтанка.ру". В медицинском учреждении у девочки диагностировали перелом ноги.
Упавший с высоты 46-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте.
Журналисты выяснили, что петербуржец выпал с балкона собственной квартиры, где проживал с матерью и женой. Близкие рассказали, что сегодня мужчина должен был направиться на прием к психиатру. Незадолго до выхода он получил звонок от работодателя и вышел на балкон, чтобы там поговорить.
Обстоятельства случившегося выясняет полиция Приморского района Петербурга.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|