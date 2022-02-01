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Вупи Голдберг принесла извинения за высказывания о Холокосте


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Вупи Голдберг принесла извинения за высказывания о ХолокостеФото: lirocy.com

Известная американская актриса Вупи Голдберг извинилась перед всеми, чьи чувства были задеты из-за ее слов о Холокосте.

Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.

В эфире программы The View, которая выходит в эфире телевизионного канала ABC, актриса выразила мнение о том, что Холокост не связан с расовыми различиями. По словам Вупи Голдберг, евреи и нацисты в тот момент являлись двумя группами белых, которые "относились друг к другу" подобным образом.

Утверждения звезды моментально вызвали бурю гневных откликов в Сети. Множество пользователей начали упрекать Голдберг в грубом искажении исторических фактов.

В результате Голдберг признала, что допустила неточность, заявив, что "Холокост — это не про расу". Она имела в виду "бесчеловечность одних по отношению к другим", но в действительности должна была отметить сразу оба фактора. В своем посте 66-летняя звезда принесла извинения всем, чьи чувства оказались задеты.

Ранее немецкий сатирик и журналист Ян Бемерманн сравнил современных детей с крысами, распространявшими болезнь во времена эпидемии чумы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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