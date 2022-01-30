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Немецкий сатирик сравнил детей с крысами, переносящими чуму


30.1.2022 11:43
Немецкий сатирик сравнил детей с крысами, переносящими чумуФото: sinaimg.cn

Известный немецкий журналист и телеведущий Ян Бемерманн сравнил современных детей с крысами, распространявшие болезнь во времена эпидемии чумы.

Он заговорил на эту тему в эфире сатирической передачи Royale, которая выходит на канале ZDF.

По словам Яна Бемерманна, учитывая угрозу распространения коронавируса, современные дети сейчас оказались теми, кем "были крысы во время эпидемии чумы", т.е. переносчиками опасного заболевания. Журналист при этом посетовал на низкие темпы вакцинации среди детей и подростков, сообщает ИА Красная Весна.

Ранее Бемерманн получил известность как ярый сторонник введения максимально жестких карантинных ограничений. Участвуя в различных сатирических программах, он неоднократно высмеивал приверженцев другой точки зрения, а также тех, кто настроен против принудительной вакцинации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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