Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленский и Джонсон провели встречу в Киеве

1.2.2022 22:00

Фото: ru-an.info



Дальнейшее вторжение России на Украину окажется крупной стратегической ошибкой, которая повлечет за собой масштабные гуманитарные последствия, подчеркивается в совместном заявлении, которое после переговоров в Киеве сделали Владимир Зеленский и Борис Джонсон. В тексте указано, что "Соединенное Королевство стоит плечом к плечу с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии".



Сегодня, 1 февраля, в Киеве состоялись переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. По итогам их встречи было принято совместное заявление, в котором, в частности, указано, что полномасштабное военное вторжение РФ окажется "крупной стратегической ошибкой". В тексте подчеркивается, что такие события способны повлечь за собой крупные гуманитарные последствия.



Агрессивные действия Москвы представляют собой угрозу для регионального мира и безопасности, а также способны подорвать глобальный порядок, отмечается в совместном заявлении. Как следует из текста, Зеленский и Джонсон договорились действовать вместе в целях укрепления безопасности Украины и ее способности обеспечивать собственную защиту.



Как стало известно, Джонсон также информировала о новом оказании финансовой поддержки. Денежные средства в размере 88 млн фунтов стерлингов будут направлены Киеву, чтобы способствовать росту устойчивости Украины и уменьшению зависимости от российских энергопоставок.



Ранее глава британского МИД Лиз Трасс назвала маловероятным отправку своих войск Лондоном на Украину, если произойдет вторжение. По ее словам, она допускает, что Россия осуществит такие действия, однако какого-либо сценария отправки британских солдат на помощь Киеву пока не разрабатывалось.



Автор: Злата Богатова

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