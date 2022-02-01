ИнтерНовости - новости в стране и мире
Австралийский премьер обратился к Канье Уэсту
Австралийский премьер обратился к Канье Уэсту
Певица Рианна скоро станет матерью
Певица Рианна скоро станет матерью
Во Флориде сыплются с деревьев замерзшие игуаны
Во Флориде сыплются с деревьев замерзшие игуаны
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Зеленский и Джонсон провели встречу в КиевеЗеленский и Джонсон провели встречу в Киеве
Путин: Запад проигнорировал принципиальные озабоченности РоссииПутин: Запад проигнорировал принципиальные озабоченности России
Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с семьей ЯнгулбаевыхКремль не будет вмешиваться в ситуацию с семьей Янгулбаевых
Во Флориде сыплются с деревьев замерзшие игуаныВо Флориде сыплются с деревьев замерзшие игуаны
Вынесен приговор убившему жену жителю Красноярского краяВынесен приговор убившему жену жителю Красноярского края

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Зеленский и Джонсон провели встречу в Киеве


1.2.2022 22:00
Зеленский и Джонсон провели встречу в КиевеФото: ru-an.info

Дальнейшее вторжение России на Украину окажется крупной стратегической ошибкой, которая повлечет за собой масштабные гуманитарные последствия, подчеркивается в совместном заявлении, которое после переговоров в Киеве сделали Владимир Зеленский и Борис Джонсон. В тексте указано, что "Соединенное Королевство стоит плечом к плечу с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии".

Сегодня, 1 февраля, в Киеве состоялись переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. По итогам их встречи было принято совместное заявление, в котором, в частности, указано, что полномасштабное военное вторжение РФ окажется "крупной стратегической ошибкой". В тексте подчеркивается, что такие события способны повлечь за собой крупные гуманитарные последствия.

Агрессивные действия Москвы представляют собой угрозу для регионального мира и безопасности, а также способны подорвать глобальный порядок, отмечается в совместном заявлении. Как следует из текста, Зеленский и Джонсон договорились действовать вместе в целях укрепления безопасности Украины и ее способности обеспечивать собственную защиту.

Как стало известно, Джонсон также информировала о новом оказании финансовой поддержки. Денежные средства в размере 88 млн фунтов стерлингов будут направлены Киеву, чтобы способствовать росту устойчивости Украины и уменьшению зависимости от российских энергопоставок.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс назвала маловероятным отправку своих войск Лондоном на Украину, если произойдет вторжение. По ее словам, она допускает, что Россия осуществит такие действия, однако какого-либо сценария отправки британских солдат на помощь Киеву пока не разрабатывалось.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 223

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

На НЛМК один человек погиб и двое пострадали во время осмотра трубопроводаНа НЛМК один человек погиб и двое пострадали во время осмотра трубопровода
В зоопарке Калининграда предотвратили побег трубкозубаВ зоопарке Калининграда предотвратили побег трубкозуба
Канадские дальнобойщики блокировали дорогу, соединяющую с СШАКанадские дальнобойщики блокировали дорогу, соединяющую с США
Игрушечная конюшня Бэнкси продана за $1,34 млнИгрушечная конюшня Бэнкси продана за $1,34 млн
Ученые воссоздали древний саркофаг из загадочной гробницы НараУченые воссоздали древний саркофаг из загадочной гробницы Нара

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru