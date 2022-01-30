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В Лондоне подтвердили планы удвоить численность военных в Эстонии
30.1.2022 20:00
Фото: inosmi.ru
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила намерение королевства вдвое увеличить численность военного контингента на территории Эстонии, сообщает Sky News. По словам министра, в Лондоне собираются разместить допвойска в этом балтийском государстве, а также предоставить дополнительную воздушную поддержку через Черное море.
Британский дипломат при этом назвала маловероятным, что Великобритания будет отправлять собственные войска на Украину, если там начнется война, передает Reuters. По словам Лиз Трасс, она считает возможным вторжение России, однако какого-либо сценария отправки британских солдат на помощь Киеву в Лондоне пока не разрабатывалось.
Трасс пояснила, что речь идет лишь об оказании поддержки украинским силам, на которую способно королевство.
Напомним, минувшей осенью британская газета The Mirror рассказала о планах Лондона по отправке спецназовцев на Украину. Отмечалось, что командование якобы уже готовит отряд, в который войдут бойцы Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS), Полка спецразведки, медики и инженеры со связистами. Кроме того, в состав этого подразделения могли включить порядка четырехсот военных из 16-й десантно-штурмовой бригады.
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