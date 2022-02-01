Новости шоу-бизнеса

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В США умер сыгравший в «Ходячих мертвецах» актер Мозес Дж. Мозли
1.2.2022 19:00
Фото: express.co.uk
В Соединенных Штатах найден мертвым актер Мозес Дж. Мозли, игравший в многосерийном фильме "Ходячие мертвецы".
Артисту был тридцать один год, обстоятельства его гибели выясняет полиция.
Тело актера было найдено в штате Джорджия, сообщает TMZ со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов.
По предварительным данным, Мозес Дж. Мозли был обнаружен без признаков жизни неподалеку от Гудзонского моста в небольшом городке Стокбридж. В полиции склоняются к мнению, что речь может идти о самоубийстве.
В сериале "Ходячие мертвецы" Мозес Дж. Мозли сыграл одного из ручных зомби Мишон.
Ранее во Франции умер актер с русскими корнями Мишель Сюбор. Артист скончался в больнице, куда его экстренно доставили после дорожной аварии. 2 февраля Сюбору могло бы исполниться восемьдесят семь лет.
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