Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вынесен приговор убившему жену жителю Красноярского края

1.2.2022 08:35

Фото: oka.fm



Лесосибирский городской суд огласил приговор по уголовному делу о жестоком убийстве женщины.



В преступлении был признан виновным супруг погибшей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Как стало известно, жителя Лесосибирска признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорили к наказанию в виде лишения свободы на десять лет. В сообщении надзорного ведомства отмечается, что государственный обвинитель запрашивал о наказании в виде двенадцати лет заключения.



Преступление было совершено ночью 30 сентября прошлого года в Лесосибирске, когда супруги находились в своей квартире. В ходе начавшегося между ними конфликта муж нанес жене не менее пятнадцати ножевых ударов. Из-за повреждений жизненно важных органов пострадавшая погибла на месте.



Пытаясь скрыть содеянное, убийца решил расчленил тело погибшей супруги. В этих целях он вынес останки женщины, завернутые в одеяло, в гаражный массив. Там их и обнаружили через несколько дней.



В ходе расследования обвиняемый полностью признался в инкриминируемом ему преступлении.



Автор: Злата Богатова

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