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Вынесен приговор убившему жену жителю Красноярского края
1.2.2022 08:35
Фото: oka.fm
Лесосибирский городской суд огласил приговор по уголовному делу о жестоком убийстве женщины.
В преступлении был признан виновным супруг погибшей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как стало известно, жителя Лесосибирска признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорили к наказанию в виде лишения свободы на десять лет. В сообщении надзорного ведомства отмечается, что государственный обвинитель запрашивал о наказании в виде двенадцати лет заключения.
Преступление было совершено ночью 30 сентября прошлого года в Лесосибирске, когда супруги находились в своей квартире. В ходе начавшегося между ними конфликта муж нанес жене не менее пятнадцати ножевых ударов. Из-за повреждений жизненно важных органов пострадавшая погибла на месте.
Пытаясь скрыть содеянное, убийца решил расчленил тело погибшей супруги. В этих целях он вынес останки женщины, завернутые в одеяло, в гаражный массив. Там их и обнаружили через несколько дней.
В ходе расследования обвиняемый полностью признался в инкриминируемом ему преступлении.
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