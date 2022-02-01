Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Новый альбом рэпера 50 Cent будет последним в его карьере

1.2.2022 00:03

Фото: vk.com



Известный американский хип-хоп исполнитель 50 Cent (настоящее имя Кертис Джексон) рассказал о том, что его следующий альбом будет последним полноформатным релизом.



Интервью с 46-летним артистом опубликовал портал NME.



Поклонники рэпера уже довольно давно ожидают выхода продолжения альбома Animal Ambition, который был создан в 2014 году. Некоторое время назад 50 Cent в своем Instagram намекнул, что его следующий альбом может оказаться последним. В новом интервью для The Talk музыкант подтвердил, что новый релиз будет его последним полнометражным проектом. Рэпер отметил, что намерен в будущем продолжать выпуск музыки, но это будет связано с его деятельностью в качестве телеведущего.



В течение своей творческой карьеры 50 Cent успел выпустить пять сольных студийных альбомов, а также участвовал в создании двух альбомов коллектива G-Unit - в 2003 и 2008 годах.



В конце прошлого года американскому рэперу и продюсеру Dr. Dre удалось договориться с супругой Николь Янг. В рамках соглашения о разводе бывшая жена знаменитого артиста получит 100 млн долларов. 56-летний музыкант еще до свадьбы подписал брачный договор, по условиям которого его имущество в случае развада делиться не должно. После расставания с женой у Dr. Dre сохранится право собственности на семь объектов недвижимости, шесть автомобилей, акции, а также авторские права на его музыку и бренды.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 200

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