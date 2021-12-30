Новости шоу-бизнеса

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Супруга рэпера Dr. Dre после развода получит $100 млн


30.12.2021 22:30
Супруга рэпера Dr. Dre после развода получит $100 млнФото: ripplesnigeria.com

Американскому рэперу и продюсеру Dr. Dre удалось договориться с супругой Николь Янг, передает портал Page Six.

В рамках соглашения о разводе бывшая жена знаменитого артиста получит 100 млн долларов.

Как стало известно, 56-летний Dr. Dre, состояние которого сейчас составляет около 820 млн долларов, сумел договориться с супругой по финансовым вопросам. До свадьбы они подписывали брачный договор, по условиям которого имущество музыканта делиться при разводе не будет. После расставания с супругой у Dr. Dre сохранится право собственности на семь объектов недвижимости, шесть автомобилей, акции, а также авторские права на его музыку и бренды.

51-летняя Николь Янг получит 50 млн в скором времени, а остальное – через год. Кроме того, теперь уже бывшая жена рэпера имеет возможность забрать принадлежащие ей одежду и драгоценности, меха и дорогостоящие сумки. Сохранит она и деньги на своих банковских счетах.

Совместная жизнь артиста с Янг продолжалась двадцать четыре года, у них выросли 24-летний сын Труис и 20-летняя дочь Трули. Летом 2020 года супруга рэпера инициировала развод, заявив о том, что подвергалась жестокому обращению со стороны Dr. Dre. Музыкант такого рода обвинения решительно отвергает.

Ранее завершился бракоразводный процесс Арнольда Шварценеггера, тянувшийся десять лет. По данным открытых источников, артист отдаст бывшей жене Марии Шрайвер половину своего состояния - 200 млн долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

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