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Певица Рианна скоро станет матерью
31.1.2022 21:01
Фото: vk.com
Американская певица Рианна готовится стать матерью, передает The Sun.
Артистка и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky, опубликовали фото, на которых стало очевидным интересное положение 33-летней звезды.
Известив общественность о скором рождении ребенка, исполнительница пока не стала давать каких-либо уточняющих комментариев о том, когда малыш появится на свет. Неизвестными остаются пол и возможное имя первенца Рианны.
Минувшей осенью поклонники певицы уже начали высказывать предположения о ее беременности, однако Рианна эту информацию решительно опровергла.
Напомним, в ноябре прошлого года власти Барбадоса официально объявили Рианну национальным героем. Премьер-министр страны Миа Моттли сообщила об этом 30 ноября в Бриджтауне — родном городе исполнительницы.
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