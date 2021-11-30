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Рианну объявили национальным героем Барбадоса
30.11.2021 22:19
Фото: idolwiki.com
Власти Барбадоса официально объявил популярную певицу Рианну национальным героем.
Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли сообщила об этом 30 ноября в Бриджтауне — родном городе 33-летней исполнительницы, передает Reuters.
Обращаясь к певице, премьер-министр карибской республики Миа Моттли пожелала ей продолжать в будущем "сиять, как бриллиант". Представительница местных властей выразила уверенность, что артистка своей деятельностью сможет стать "гордостью своей страны" и объявила ее национальным героем Барбадоса.
Моттли сделала это заявление в рамках торжественных мероприятий по случаю провозглашения республики. 30 ноября, когда в Барбадосе отмечают 55-летнюю годовщину независимости от Великобритании, в столице Бриджтауне также провели церемонию вступления на пост президента республики Сандры Мэйсон. Ранее она являлась генерал-губернатором острова, который из монархического государства теперь превратился в республику.
Напомним, осенью 2018 года правительство Барбадоса назначило певицу Робин Фенти, прославившуюся под творческим псевдонимом Рианна, чрезвычайным и полномочным послом. Премьер-министр Миа Моттли в тот момент подчеркивала, что артистка способствовала растущей популярности Барбадоса за рубежом. Поэтому администрация решила предоставить певице больше возможностей для развития.
Сама Рианна выразила гордость в связи с решением властей. Приняв новую должность, артистка заявила, что намерена работать над улучшением жизни в родном Барбадосе.
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