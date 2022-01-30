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Гудков сообщил, что его депортируют из Грузии


20:01
Гудков сообщил, что его депортируют из ГрузииФото: politring.com

Российский оппозиционер, экс-депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гудков рассказал, что его депортируют из Грузии.

Ранее он прилетел из Киева в Тбилиси, чтобы провести встречу с активистами.

По словам Дмитрия Гудкова, у него есть приглашение, однако пограничники ему заявили, что он будет депортирован назад в Киев. Соответствующее видеообращение появилось сегодня в телеграм-канале оппозиционера. О причинах, по которым его отказались пускать в Грузию, оппозиционер пока ничего не сообщил.

На записи, опубликованной оппозиционером, он идет по коридору аэропорта. Рядом можно увидеть людей в форме. Гудков назвал решение о его депортации на Украину "политическим". Однако каких-либо официальных разъяснений от представителей местных властей он пока не получил.

Напомним, минувшим летом Гудков выехал за пределы РФ, опасаясь уголовного преследования по уголовному делу, которое возбудили по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием). Фигуранткой этого дела также является тетя оппозиционера Ирина Ермилова.

В минувшем августе во въезде в Грузию было отказано соратнице Алексея Навального Любови Соболь. По ее словам, пограничники заявили об этом, проверив ее базе уже после прибытия в страну. Решение о запрете въезда Соболь связала с нежеланием официального Тбилиси обострять отношения с Москвой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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