|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Гудков покинул Россию из-за уголовного преследования
6.6.2021 22:40
Фото: politring.com
Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, в прошлом являвшийся депутатом Госдумы РФ, покидает страну в связи с уголовным преследованием.
В своем телеграме он пояснил, что в скором времени прибудет в Киев.
После возбуждения уголовного дела о причинении имущественного вреда Дмитрий Гудков принял решение покинуть Россию. По его словам, родные и близкие поддержали это намерение. Политик пояснил, что в адрес его семьи поступали угрозы и сообщения о возможных рисках. В своем телеграме Гудков написал, что уже подъезжает к Киеву.
Оппозиционер намерен в дальнейшем отправиться в болгарскую Варну, где уже находятся его мать и отец, передает агентство "Интерфакс".
По мнению политика, его уголовное преследование обусловлено планами участия в предстоящих выборах в Госдуму. Из ряда источников он получил информацию о том, что дело "будет продолжено вплоть до ареста", если Гудков останется в РФ.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что политика могут объявить в розыск, т.к. он нарушил подписку о невыезде. Однако адвокат оппозиционера Михаил Бирюков в беседе с агентством "Интерфакс" заявил, что Дмитрий Гудков выехал за пределы РФ на законных основаниях. Он ничего не нарушил, потому что до этого в его отношении не избиралась мера пресечения. Речь шла лишь об обязательстве явиться к следователю, пояснил юрист.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|