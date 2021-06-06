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Гудков покинул Россию из-за уголовного преследования


6.6.2021 22:40
Гудков покинул Россию из-за уголовного преследованияФото: politring.com

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, в прошлом являвшийся депутатом Госдумы РФ, покидает страну в связи с уголовным преследованием.

В своем телеграме он пояснил, что в скором времени прибудет в Киев.

После возбуждения уголовного дела о причинении имущественного вреда Дмитрий Гудков принял решение покинуть Россию. По его словам, родные и близкие поддержали это намерение. Политик пояснил, что в адрес его семьи поступали угрозы и сообщения о возможных рисках. В своем телеграме Гудков написал, что уже подъезжает к Киеву.

Оппозиционер намерен в дальнейшем отправиться в болгарскую Варну, где уже находятся его мать и отец, передает агентство "Интерфакс".

По мнению политика, его уголовное преследование обусловлено планами участия в предстоящих выборах в Госдуму. Из ряда источников он получил информацию о том, что дело "будет продолжено вплоть до ареста", если Гудков останется в РФ.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что политика могут объявить в розыск, т.к. он нарушил подписку о невыезде. Однако адвокат оппозиционера Михаил Бирюков в беседе с агентством "Интерфакс" заявил, что Дмитрий Гудков выехал за пределы РФ на законных основаниях. Он ничего не нарушил, потому что до этого в его отношении не избиралась мера пресечения. Речь шла лишь об обязательстве явиться к следователю, пояснил юрист.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 248

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