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Вместе с политиком Гудковым задержали его тетю
1.6.2021 23:25
Фото: vk.com
По подозрению в причинении имущественного ущерба задержана тетя российского политика Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова, передает ТАСС.
Как пояснила адвокат Анастасия Саморукова, речь идет о неуплате долга по арендному договору.
Ранее стало известно о задержании Дмитрия Гудкова на 48 часов до избрания меры пресечения по делу о причинении имущественного ущерба. Вместе с ним статус подозреваемой получила и Ирина Ермилова, являющаяся теткой политика.
По словам Анастасии Саморуковой, ее клиентку задержали в связи с неуплатой задолженности по арендному договору нежилого помещения в период 2015-2017 годов. Адвокат также отметила, что по статье, которая инкриминируется Ермиловой (ч. 2 ст. 165 УК РФ о причинении имущественного ущерба особо крупного размера в результате обмана или злоупотребления доверием - прим. ТАСС) в качестве меры пресечения арест не предусмотрен.
Уголовное дело возбудили в конце апреля. Как указывалось в соответствующем постановлении, в октябре 2015 года неустановленные представители руководства, а также некоторые из фактических владельцев ООО "Сектор-2А", возглавляемого Ермиловой, могли совершить противоправные действия из корыстной заинтересованности. Как отметила Саморукова, речь идет о преступном умысле, в результате которого был причинен имущественный ущерб столичному департаменту городского имущества.
Согласно материалам уголовного дела, злоумышленники от имени ООО "Сектор-2А" заключили дополнительное соглашение к договору, в соответствии с которым организация приняла в аренду нежилое помещение для использования под офис на период до 30 июня 2025 года.
По версии следствия, в действительности ООО не собиралось выполнять обязательства по договору в части внесения арендной платы. Представители "Сектора-2А" при этом использовали данное помещение по своему усмотрению, заключив договор аренды с аффилированной организацией и получая доход. Ущерб превысил миллион рублей.
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