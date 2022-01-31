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В Мексике убили семью с ребенком
31.1.2022 16:34
Фото: navegandodelpasadoalfuturo.net
Правоохранительные органы мексиканского штата Гуанхуато расследуют гибель семьи из шести человек, которую неизвестные обстреляли на улице.
В числе жертв убийства - ребенок, сообщает в официальном Facebook местного полицейского управления.
Семья была убита в муниципалитете Силао. Со ссылкой на показания очевидцев сообщается, что неизвестные злоумышленники передвигались на нескольких автомобилях. Они подвергли обстрелу людей прямо на улице. Жертвами происшествия стали шесть членов одной семьи, включая ребенка, еще два человека получили ранения.
Как полагает местная полиция, к преступлению в общине Сан-Хосе-де-Грасиа могут быть причастны члены картеля "Новое поколение Халиско", которая активно действует в соседней с Силао общине. В рамках начатого расследования правоохранители задержали уже тринадцать подозреваемых.
Около месяца назад на территории того же муниципалитета Силао неизвестные убили восемь человек.
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