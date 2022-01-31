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В Ленобласти после гибели двухлетней девочки возбудили дело в отношении няни
31.1.2022 16:03
Фото: vk.com
По версии следствия, ребенок заболел, однако находившаяся с ним женщина, не придав этому значения, не стала обращаться к медикам.
В результате девочка скончалась. По факту трагического происшествия возбудили уголовное дело в отношении няни 1987 г.р.
По итогам проверки следственными органами города Всеволожска Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, информирует пресс-служба регионального СУ СКР. Установлено, что подозреваемая имеет гражданство другой страны, на территории РФ она находилась нелегально.
В ходе начатого расследования выяснилось, что мать погибшей девочки сотрудничала с этой женщиной с осень прошлого года. За плату она присматривала за ребенком, проживавшим вместе с ней в квартире. По данным СКР, по проспекту Науки в Петербурге также находились родные дети няни.
По словам подозреваемой, первые признаки, указывавшие на недомогание, у девочки возникли еще 27 января. Однако женщина не стала вызывать врача. Накануне утром женщина обнаружила, что девочка, находившаяся в постели, умерла. После этого она связалась с матерью ребенка. Женщина приехала в Петербург и увезла тело дочери по месту ее проживания - в Мурино.
По версии следствия, малолетняя девочка умерла из-за того, что ухаживавшая и присматривавшая за ней женщина вовремя не обратилась к медикам. В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения в отношении подозреваемой.
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