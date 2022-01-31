Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае начала работу бесплатная выставка древностей стран Азии

31.1.2022 12:20

Фото: bobthurman.com



В городе Чэнду - столице юго-западной китайской провинции Сычуань начала работу выставка древностей из шести государств Азии, передает информационное агентство Синьхуа.



Экспозиция, подготовленная в Музее Сычуани, получила название "Великолепие Азии: Выставка древних азиатских цивилизаций".



Посетителям представилась уникальная возможность увидеть 270 экспонатов и целые наборы ценнейших культурных реликвий, собранные учеными в Китае, Камбодже, Ливане, Пакистане, Сирии и Японии. Организаторы разделили экспозицию на три части, которые соответствуют трем древним цивилизациям - Месопотамии, рек Инд и Ганг, а также рек Хуанхэ и Янцзы.



Как рассказал замруководителя Музея Сычуани Се Дань, объединив в себе достижения основных цивилизаций, которые в древности зародились в бассейнах рек Азии, выставка представляет собой отражение азиатской культуры в целом. Экспозиция позволяет лучше узнать об особенностях разных культур, обусловленных их географической близостью, увидеть их различия. Несколько ценных артефактов, в частности, расписные глиняные изделия, масляные лампы из бронзы и статуи Будды Гандхары предоставил китайскому музею департамент археологии и музеев Пакистана.



Выставка, вход на которую было решено сделать бесплатным, будет работать вплоть до конца марта.



Ранее в деревне Шаоцзяпэн, расположенной около города Аньян в китайской провинции Хэнань, ученые нашли масштабное скопление гробниц, которые относятся к поздней династии Шан (1600−1046 гг. до н.э.). Участок Шаоцзяпэн находится в 2,4 км от дворца и родового храма Руин Инь, которые ранее были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению китайских археологов, в древности там проживал клан "Се" династии Шан. Соответствующий иероглиф исследователи нашли в надписи, которая украшала бронзовую посуду, обнаруженную во время раскопок.



Автор: Злата Богатова

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