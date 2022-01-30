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В Подмосковье военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с оружием
11:57
Фото: vaadua.org
В одной из войсковых частей ПВО столичного региона контрактник, нарушив правила обращения с оружием, произвел выстрел, из-за которого погиб оказавшийся рядом срочник, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ЗВО. По данным телеграм-канала Baza, оружие было в руках 50-летнего старшего прапорщика Магомеда Олигова.
Как заявили представители Западного военного округа, военнослужащий-контрактник получил смертельное ранение вследствие грубого нарушения требований обращения с оружием, когда случился непроизвольный выстрел. ЧП случилось сегодня утром, когда военный находился в помещении, предназначенном для хранения оружия.
Обстоятельства трагического происшествия выясняет специальная комиссия.
Со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона ТАСС уточняет, что инцидент зафиксирован в комнате вооружения войсковой части ПВО. Контрактник произвел выстрел, смертельно ранив срочника. В результате полученных повреждений он погиб. Причиной смерти, по предварительным данным, стало ранение головы.
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