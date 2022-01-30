Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Умер кинематографист Виктор Мережко

07:13

Фото: kino-teatr.ru



Скончался Народный артист России, режиссер и актер Виктор Мережко, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей Союза кинематографистов РФ.



Мережко скончался на восемьдесят пятом году жизни.



Известный режиссер умер в Санкт-Петербурге от осложнений коронавируса. В беседе с "Лента.ру" дочь кинематографиста Мария сообщила, что ее отец заболел еще в минувшем декабре. По результатам КТ, которое сделали 10 января, оказалось, что одно легкое было поражено на 90%, а второе — на 95%. Врачи сразу же направили пациента в реанимационное отделение.



Специалистам удалось стабилизировать состояние Мережко, пояснила дочь артиста. Однако спустя некоторое время начали появляться осложнения, из-за которых потребовалась операция. Через неделю после вмешательства режиссер скончался. По словам Марии, в день смерти ее отец "кричал, что устал болеть", умоляя перевести его из реанимации в обычную палату.



О дате прощания и похорон будет объявлено позднее.



Виктор Иванович Мережко родился 28 июля 1937 года в Ростовской области. Окончив ВГИК, он создавал сценарии, по которым сняли пятьдесят кинофильмов и двенадцать мультипликационных лент. В числе картин, наиболее полюбившихся зрителям, нельзя не вспомнить такие фильмы как "Родня", "Вас ожидает гражданка Никанорова" и "Одинокая женщина желает познакомиться".



Мережко также известен как драматург, в российских театрах ставили такие его пьесы как "Пролетарская мельница счастья", "Женский стол в охотничьем зале" и другие. Кинематографист активно сотрудничал с телевидением, он был у истоков создания телеканала "ТВ-6 Москва". Мережко являлся секретарем Союзов кинематографистов России и Москвы, входил в Союз писателей России, а также занимал пост первого президента киноакадемии "НИКА".



Накануне стало известно о кончине Леонида Куравлева. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на восемьдесят шестом году жизни. Актера похоронят на Троекуровском кладбище 1 или 2 февраля. Предполагается, что прощание состоится в Центральном доме кинематографистов. В первых числах нового года известному актеру пришлось экстренно госпитализироваться в больницу в Коммунарке. После выписки из стационара появились сведения о том, что Леонид Куравлев находится в хосписе.



Автор: Злата Богатова

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