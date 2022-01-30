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В Ленобласти найден мертвым топ-менеджер «Газпрома»
30.1.2022 18:28
Фото: rf-smi.ru
В Ленинградской области обнаружен мертвым 60-летний топ-менеджер компании "Газпром инвест", передают российские СМИ.
ЧП случилось в элитном поселке на территории Выборгского района, где проживал Леонид Шульман.
Останки одного из руководителей транспортной компании "Газпром инвест", являющейся 100-процентной "дочкой" корпорации "Газпром", нашли в ванной, передает РЕН ТВ. Предположительно, речь может идти о самоубийстве. Сведений о том, что стало причиной смерти, пока нет.
Со ссылкой на собственные источники отмечается, что рядом с телом было обнаружено предсмертное послание. В нем мужчина выражает мнение о том, что его "залечили", а инвалидом он быть не хочет. Ранее топ-менеджеру пришлось в течение долгого времени восстанавливаться после серьезного повреждения ноги, сообщает 78.ru. Врачи провели операцию, однако мужчина все еще должен был дополнительно использовать аппарат Илизарова, чтобы справиться с последствиями травмы.
Осенью прошлого года топ-менеджер пережил развод, у него остались сын и дочь. В записке он признался близким, что очень всех их любит.
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