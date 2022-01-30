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В Колумбии двое полицейских погибли при покушении на губернатора
30.1.2022 17:23
Фото: zabavatut.ru
На пути кортежа губернатора колумбийского департамента Какета сработало взрывное устройство, передают латиноамериканские СМИ.
Власти квалифицировали случившееся как покушение, ведется расследование.
Двое сотрудников полиции от полученных ранений погибли, еще трое пострадали в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Оно было установлено на пути кортежа губернатора колумбийского департамента Какета Арнульфо Гаски Трухильо, который совершал официальную поездку по своему региону.
О случившемся в своем Twitter сообщил начальник полиции страны генерал Хорхе Варгас. Выразив осуждение в связи с этим "трусливым террористическим актом", он подчеркнул, что виновные в гибели патрульных будут обязательно найдены и не уйдут от наказания. Генерал Варгас также передал слова соболезнования близким погибших силовиков.
Губернатор Какеты не пострадал, после происшествия он был эвакуирован на борту вертолета в расположение 12-й армейской бригады во Флоренсии. По предварительным данным, к атаке могут быть причастны подразделения, созданные выходцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).
Леворадикальная организация РВСК (FARC) была создана еще в 1964 году в качестве военного крыла местной компартии, боровшейся за построение «Новой Колумбии». Впоследствии РВСК признали террористической организацией, занеся в соответствующие списки, власти многих стран Европы и Соединенных Штатов.
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