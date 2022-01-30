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В ДР Конго более 50 человек приговорили к смерти по делу об убийстве сотрудников ООН
30.1.2022 13:35
Фото: tempo.co
В Демократической Республике Конго (ДР Конго) вынесен вердикт по делу о гибели двух сотрудников ООН, которые были похищены и убиты весной 2017 года.
Военный трибунал приговорил к смертной казни 51 человека, передает Agence France-Presse.
В рамках этого дела обвинения были предъявлены десяткам подозреваемых. Двое из них позднее были оправданы, еще одного осудили на десять лет тюрьмы. Всем остальным военный трибунал назначил наказание в виде высшей меры. Учитывая, что в ДР Конго с 2003 года продолжает действовать мораторий на смертную казнь, все приговоренные к такому наказанию будут отбывать пожизненный срок в тюрьме, отмечает агентство.
Американец Майкл Шарп и шведка Зайда Мария Каталан были убиты весной 2017 года когда проводили расследование, связанное с возможным нарушением прав человека в Касаи. Эксперты ООН были направлены в регион, где правительственные войска вели борьбу с подразделениями повстанцев.
Каталан и Шарп оказались в плену у боевиков, когда совершали поездку в деревню Нгомбе. Спустя несколько дней женщину нашли обезглавленной, а в сети распространилась запись, сделанная во время казни. Инцидент повлек за собой волну резкой критики в адрес ООН. Общественность негодовала в связи с тем, что американца и шведку без охраны отправили в достаточно отдаленный и при этом криминальный район. Как оказалось, иностранцы даже не имели медицинской страховки.
Летом 2020 года власти ДРК сообщили о задержании главаря боевиков, который мог быть причастен к убийству двух экспертов и многим другим тяжким преступлениям. К тому времени Трезор Мпуту Канконде уже три года числился в розыске.
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