Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ДР Конго арестовали подозреваемого в убийстве экспертов ООН

2.6.2020 13:14

Фото: pressafrik.com



Власти Демократической Республики Конго (ДРК) заявили о задержании главаря боевиков, который может быть причастен к убийству двух экспертов Организации Объединенных Наций (ООН). Одним из главных подозреваемых оказался Трезор Мпуту Канконде, который был объявлен в розыск еще около трех лет назад, передают зарубежные СМИ.



Со ссылкой на военные источники отмечается, что помимо расправы над иностранными экспертами, главарь повстанцев причастен к множеству тяжких преступлений.



Убийство американского гражданина Майкла Шарпа и уроженца Чили Шведа Заида Каталана произошло еще в 2017 году. В тот момент эксперты ООН проводили расследование, связанное с возможным нарушением прав человека в Касаи. На территории этого региона правительственные войска вели борьбу с подразделениями повстанцев.



Конголезские власти продолжают отрицать причастности к десяткам найденных массовых захоронений. При этом руководство ДРК винит ополченцев в зверских убийствах и расправе над представителями ООН.



Автор: Злата Богатова

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