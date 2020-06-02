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В ДР Конго арестовали подозреваемого в убийстве экспертов ООН
2.6.2020 13:14
Фото: pressafrik.com
Власти Демократической Республики Конго (ДРК) заявили о задержании главаря боевиков, который может быть причастен к убийству двух экспертов Организации Объединенных Наций (ООН). Одним из главных подозреваемых оказался Трезор Мпуту Канконде, который был объявлен в розыск еще около трех лет назад, передают зарубежные СМИ.
Со ссылкой на военные источники отмечается, что помимо расправы над иностранными экспертами, главарь повстанцев причастен к множеству тяжких преступлений.
Убийство американского гражданина Майкла Шарпа и уроженца Чили Шведа Заида Каталана произошло еще в 2017 году. В тот момент эксперты ООН проводили расследование, связанное с возможным нарушением прав человека в Касаи. На территории этого региона правительственные войска вели борьбу с подразделениями повстанцев.
Конголезские власти продолжают отрицать причастности к десяткам найденных массовых захоронений. При этом руководство ДРК винит ополченцев в зверских убийствах и расправе над представителями ООН.
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