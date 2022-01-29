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В Екатеринбурге ограбили отделение банка
29.1.2022 21:19
Фото: vk.com
Правоохранительные органы уральской столицы выясняют обстоятельства ограбления, совершенного в одном из отделений банка, передает "Интерфакс".
В пресс-группе городского управления МВД пояснили, что размер похищенных денежных средств уточняется.
Полицейские сейчас продолжают работу на месте происшествия, опрашивая очевидцев и просматривая записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях кредитно-финансовой организации.
В результате ЧП никто не пострадал, в скором времени примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее в местной прессе появились сообщения о том, что ограбление совершили двое неизвестных. Злоумышленники ворвались в банк, угрожая оружием, после чего заставили сотрудников отдать им деньги.
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