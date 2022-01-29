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В Ульяновске несколько домов сгорели, предположительно, из-за поджога
29.1.2022 20:04
Фото: smi2.net
Во время масштабного пожара в двухэтажных домах в Ульяновске пострадали пять человек, передают российские СМИ со ссылкой на заявление городской администрации.
ЧП случилось минувшей ночью на улице Автозаводской, в домах №№ 67 и 71.
Сигнал о возгорании в жилых домах поступил в экстренные службы около трех часов ночи по местному времени. Двум пострадавшим потребовалась экстренная госпитализация, указано в официальном сообщении.
Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали из горящих помещений двадцать человек, в том числе, трех детей. Двум семьям пришлось разместиться в гостинице. Как стало известно, в мероприятиях по ликвидации пожара участвовало свыше ста человек, привлекалось сорок единиц спецтехники.
Пр данным прокуратуры Ульяновской области, на улице Автозаводской горели три дома - №№ NN 67, 71 и 77. В рамках начатого разбирательства проверяется версия об умышленном поджоге. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
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