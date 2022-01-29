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Мозг кошек стал меньше из-за одомашнивания, выяснили ученые
29.1.2022 18:09
Фото: cat-park.com
В течение последних десяти тысячелетий мозг домашних кошек становился все меньше в процессе их приручения, установили исследователи из Венского университета и их коллеги из Национального музея Шотландии.
Отчет о научной работе размещен в журнале Royal Society Open Science.
Ученые провели сравнительный анализ строения черепа степных котов, от которых когда-то отделились современные домашние питомцы, диких лесных кошек, обычных кошек и метисов лесных и домашних кошек. Как оказалось, современные питомцы имеют меньший по размеру череп, а следовательно, и объем мозга, чем их далекие предки. Ученые отмечают, что у метисов мозг превосходит по размеру параметры домашних кошек, но уступает диким.
По мнению специалистов, причина этого заключается в том, что после одомашнивания начало появляться больше кошек с низким количеством нервного гребня, отвечающего за возбудимость и чувство страха. В результате у животных постепенно изменилась реакция на стрессовые факторы, а это повлияло на объем мозга. Подобная тенденция также отмечается у других животных, которые были одомашнены человеком, в частности, у кроликов, овец и собак.
Ранее венгерские ученые выяснили, что мозг собаки может различать языки и способен к разным моделям активности с учетом уже знакомой и незнакомой речи, выяснили венгерские ученые. По словам одного из соавторов научной работы Лауры В. Куайя, раньше она жила в Мексике. Несколько лет назад она уехала в Венгрию для поступления в докторантуру и взяла с собой собаку по кличке Кун-кун, к которой в прошлом обращалась лишь на испанском языке. Со временем появился вопрос, поймет ли пес, что жители Будапешта говорят иначе.
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