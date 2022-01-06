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Собаки могут распознавать несколько языков


6.1.2022 23:35
Собаки могут распознавать несколько языковФото: devsday.ru

Мозг собаки может различать языки и способен к разным моделям активности с учетом уже знакомой и незнакомой речи, выяснили венгерские ученые.

Об исследовании, которое проводили специалисты отдела этологии Университета Этвеша Лоранда, рассказывает NeuroImage.

По словам одного из соавторов научной работы Лауры В. Куайя, раньше она жила в Мексике. Несколько лет назад она уехала в Венгрию для поступления в докторантуру и взяла с собой собаку по кличке Кун-кун, к которой в прошлом обращалась лишь на испанском языке. Со временем появился вопрос, поймет ли пес, что жители Будапешта говорят  иначе.

Ранее считалось, что собаки не могут различать языки, но исследование, в котором участвовали восемнадцать животных, опровергло эту установку. Кун-куна и его сородичей обучили лежать неподвижно, чтобы провести сканирование мозга. Ученые предлагали собакам прослушать отрывки из "Маленького принца" на разных языках - испанском и венгерском языках.

В эксперименте участвовали собаки, которые до этого слышали от хозяев лишь один из двух языков. Поэтому специалисты имели возможность сравнить их реакцию, когда звучали знакомые и незнакомые слова. Кроме того, собаки прослушивали скремблированные версии. Ученые делали это, чтобы понять, могут ли испытуемые ощутить различие между речью и "не-речью".

Как оказалось, в первичной слуховой коре головного мозга собак удалось зафиксировать различные паттерны активности, возникавшие при речи и неречевых фрагментах. Подобное наблюдалось, независимо от того, на каком языке звучали отрывки. В результате ученые пришли к выводу, что мозг собак способен распознать естественность или неестественность звука, в отличие от человеческого мозга, настроенного на восприятие речи.

Отмечается также, что чем старше был пес, тем лучше его мозг отличал знакомый язык от незнакомого. Соответствующие специфические активности исследователи обнаружили во вторичной слуховой коре. Как отметил другой соавтор эксперимента Рауль Эрнандес-Перес, открытие заключается в том, что ученые впервые зафиксировали, как "нечеловеческий мозг может различать два языка". Присуща ли такая способность другим животным, лишь предстоит установить.

Ранее австралийские ученые попытались объяснить, почему акулы атакуют серфингистов. Проводившие исследование специалисты Университета Маккуори в Сиднее пришли к выводу, что хищники нападают на людей, потому что на поверхности океана, если смотреть снизу, те визуально напоминают тюленей. Учитывая что белая акула не способна различать цвета и небольшие детали, в эксперименте задействовали прямоугольные поплавки, морских львов и тюленей, плававших различными стилями людей и серфингистами на досках разного размера.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

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