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Путину представят идеи по улучшению условий жизни бездомных


29.1.2022 17:38
Путину представят идеи по улучшению условий жизни бездомныхФото: divanews.ru

Глава РФ Владимир Путин отдал поручение о разработке предложений, направленных на усовершенствование механизма регистрации лиц без определенного места жительства.

Президент назначил ответственными за это премьер-министра России Михаила Мишустина и региональные власти, указано в сообщении на сайте Кремля.

Как стало известно, к 1 мая главе российского государства Владимиру Путину будут представлены предложения по усовершенствованию механизма регистрации лиц, которые не имеют определенного места жительства. Речь идет о соблюдении прав этой категории граждан на получение пенсий и медобслуживания.

Предложения поручено подготовить российскому правительству совместно с региональными органами исполнительной власти. В частности, совершенствование таких механизмов предполагает использование единого портала государственных и муниципальных услуг, а также реализацию права на охрану здоровья по месту пребывания бездомных граждан. Президент также обратился с требованием представить предложения, касающиеся дополнительной поддержки НКО, занимающихся оказанием бездомным социально-медицинской помощи.

В минувшем декабре президент указывал на тяжелую ситуацию с бездомными в России. Как отмечал тогда Путин, важно проработать решения по улучшению обстановки. Заниматься этими вопросами следует с расчетом на оказание конкретной помощи отдельным людям, подчеркивал глава государства. Как говорил тогда Путин, такое состояние "не может не порождать чувство стыда" у всех, ктозанимается муниципальной службой и госслужбой. Несмотря на сохраняющееся в РФ понятие "чиновничьей черствости" среди представителей властей есть достаточно много совестливых людей, подчеркивал президент.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 216

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