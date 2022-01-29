Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путину представят идеи по улучшению условий жизни бездомных

29.1.2022 17:38

Фото: divanews.ru



Глава РФ Владимир Путин отдал поручение о разработке предложений, направленных на усовершенствование механизма регистрации лиц без определенного места жительства.



Президент назначил ответственными за это премьер-министра России Михаила Мишустина и региональные власти, указано в сообщении на сайте Кремля.



Как стало известно, к 1 мая главе российского государства Владимиру Путину будут представлены предложения по усовершенствованию механизма регистрации лиц, которые не имеют определенного места жительства. Речь идет о соблюдении прав этой категории граждан на получение пенсий и медобслуживания.



Предложения поручено подготовить российскому правительству совместно с региональными органами исполнительной власти. В частности, совершенствование таких механизмов предполагает использование единого портала государственных и муниципальных услуг, а также реализацию права на охрану здоровья по месту пребывания бездомных граждан. Президент также обратился с требованием представить предложения, касающиеся дополнительной поддержки НКО, занимающихся оказанием бездомным социально-медицинской помощи.



В минувшем декабре президент указывал на тяжелую ситуацию с бездомными в России. Как отмечал тогда Путин, важно проработать решения по улучшению обстановки. Заниматься этими вопросами следует с расчетом на оказание конкретной помощи отдельным людям, подчеркивал глава государства. Как говорил тогда Путин, такое состояние " не может не порождать чувство стыда" у всех, ктозанимается муниципальной службой и госслужбой. Несмотря на сохраняющееся в РФ понятие "чиновничьей черствости" среди представителей властей есть достаточно много совестливых людей, подчеркивал президент.



Автор: Злата Богатова

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