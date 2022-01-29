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Игрушечная конюшня Бэнкси продана за $1,34 млн


29.1.2022 16:37
Игрушечная конюшня Бэнкси продана за $1,34 млнФото: mir24.tv

В Великобритании ушла с молотка 1 млн фунтов (более 1,3 млн долларов) игрушечная конюшня, созданная известным уличным художником Бэнкси.

Необычный лот был выставлен на торги аукционного дома Anderson and Garland, передает ТАСС.

Как стало известно, конюшню продали владельцы парка миниатюр, расположенного в городе Грейт-Ярмут (графство Норфолк). Они решились на этот шаг, чтобы поддержать материально свой проект, долгое время бездействовавший из-за коронавирусной пандемии. В результате работу Бэнкси заменили на точную копию, а оригинал ушел с молотка.

Конюшня появилась в указанном парке в августе прошлого года. Кто-то пополнил находившуюся там коллекцию миниатюрных зданий объектом размером 44 см в ширину и 44 см в высоту. В стойле можно было увидеть голову коня, а на одну из стен аэрозолем нанесли слова Go Big or Go Home (Все или ничего).

Спустя некоторое время в Instagram Бэнкси появилось подтверждение его авторства. По словам художника, именно он в этот период сделал несколько объектов, а также граффити на территории графств Норфолк и Саффолк. Кроме конюшни, серия включала в себя еще восемь произведений, объединенных названием "Великие британские аэрозольные каникулы".

Напомним, минувшим летом Бэнкси, много лет сохраняющий в тайне свое имя, утратил интеллектуальные права еще на две работы - граффити "В обнимку с бомбой" и "Влюбленная крыса".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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