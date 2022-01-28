Новости шоу-бизнеса

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В России впервые выявили более 100 тыс. случаев COVID


12:31
В России впервые выявили более 100 тыс. случаев COVIDФото: sminarod.ru

За прошедший день в России зафиксировали 113 122 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID. Согласно официальным данным, госпитализация потребовалась в общей сложности 14,5 тыс. человек.

Как информирует сегодня оперативный штаб, впервые за период с начала коронавирусной пандемии количество заболевших, выявленных в РФ за сутки, оказалось шестизначным. По данным специалистов, скончались 668 пациентов с подтвержденным COVID.

Лидерство по числу зафиксированных случаев COVID сохраняет Москва - за прошедший день там зарегистрировали 26 488 заболевших. Следом идут Петербург и Подмосковье, где диагноз был подтвержден соответственно у 14 939 и 10 725 человек.

В пяти российских регионах за минувший день выявили более двух тысяч новых случаев заражения, это ХМАО (2 978), Пермский край (2 588), Свердловская область (2 562), Якутия (2 506) и Воронежская область (2 101). На территории одиннадцати регионов РФ зафиксировали более тысячи заболевших коронавирусом. В частности, такие показатели зарегистрировали в Ленинградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, а также Красноярском крае и на Ставрополье и Кубани.

Ранее специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора ознакомились с информацией о выявлении нового коронавируса NeoCov в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Российские эксперты подчеркнули, что нет речи о вероятном активном распространении возбудители среди людей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 228

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