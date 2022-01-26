Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Центр «Вектор»: выявленный в ЮАР у летучих мышей коронавирус NeoCov нужно изучать

13:35

Фото: smi2.net



Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора ознакомились с информацией о выявлении нового коронавируса NeoCov в Южно-Африканской Республике (ЮАР).



Российские эксперты подчеркнули, что нет речи о вероятном активном распространении возбудители среди людей.



Специалисты российского центра "Вектор" прокомментировали сообщения об обнаружении в ЮАР нового варианта коронавируса, который может быть потенциально опасен для людей. Возбудитель выявили в организме летучих мышей. По данным китайских исследователей, опубликовавших отчет на портале bioRxiv, достаточно лишь одной мутации в геноме, чтобы новый вирус повлек за собой новые риски для человечества.



Российские эксперты пояснили, что уже ознакомились с информацией о выявлении в ЮАР коронавируса NeoCov. Специалисты подчеркнули, что сейчас речь не идет о распространении этого возбудителя среди людей, передает ТАСС. В "Векторе" также отметили, что риски, о которых сообщают китайские ученые, нуждаются в дальнейшем изучении.



Представители КНР сообщают, что новая разновидность коронавируса представляет собой близкого родственника возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. По мнению иностранных экспертов, механизм проникновения возбудителя в клетки схож с тем, как это происходит при заражении SARS-CoV-2.



Автор: Злата Богатова

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