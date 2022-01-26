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Центр «Вектор»: выявленный в ЮАР у летучих мышей коронавирус NeoCov нужно изучать


13:35
Центр «Вектор»: выявленный в ЮАР у летучих мышей коронавирус NeoCov нужно изучатьФото: smi2.net

Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора ознакомились с информацией о выявлении нового коронавируса NeoCov в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Российские эксперты подчеркнули, что нет речи о вероятном активном распространении возбудители среди людей.

Специалисты российского центра "Вектор" прокомментировали сообщения об обнаружении в ЮАР нового варианта коронавируса, который может быть потенциально опасен для людей. Возбудитель выявили в организме летучих мышей. По данным китайских исследователей, опубликовавших отчет на портале bioRxiv, достаточно лишь одной мутации в геноме, чтобы новый вирус повлек за собой новые риски для человечества.

Российские эксперты пояснили, что уже ознакомились с информацией о выявлении в ЮАР коронавируса NeoCov. Специалисты подчеркнули, что сейчас речь не идет о распространении этого возбудителя среди людей, передает ТАСС. В "Векторе" также отметили, что риски, о которых сообщают китайские ученые, нуждаются в дальнейшем изучении.

Представители КНР сообщают, что новая разновидность коронавируса представляет собой близкого родственника возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. По мнению иностранных экспертов, механизм проникновения возбудителя в клетки схож с тем, как это происходит при заражении SARS-CoV-2.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 234

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