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В Белом доме впервые с 2009 года поселилась кошка
28.1.2022 22:13
Фото: rubic.us
В официальной резиденции президента США впервые с 2009 года поселилась кошка - двухлетняя Уиллоу, которую американский лидер Джо Байден и его супруга впервые увидели в штате Пенсильвания.
Животное, встреченное во время предвыборной кампании, так им понравилось, что пара решила забрать его в Белый дом.
"Первую кошку Соединенных Штатов" супруга американского президента Джилл Байден назвала в честь города Уиллоу-Гроув в Пенсильвании, передает The Washington Post. Животное появилось на свет на ферме около двух лет назад, рассказал журналистам преcc-cекретарь жены главы США Майкл Ларосса.
Сейчас новый питомец Байденов устраивается на новом месте, и чтобы кошка скорее адаптировалась, в Белый дом вместе с ней привезли любимые игрушки Уиллоу.
Ранее в американских СМИ появились сообщения об агрессивных собаках Байдена, которые позволяли себе несколько раз нападать на людей. Весной прошлого года овчарка по кличке Мейджор атаковала сотрудника Службы национальных парков. К счастью, обошлось без серьезных ранений. Вскоре после оказания первой помощи мужчина смог вернуться к своей работе.
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