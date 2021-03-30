ИнтерНовости - новости в стране и мире
Вакцина AstraZeneca сменила название на Vaxzevria
Вакцина AstraZeneca сменила название на Vaxzevria
Суэцкий канал не удалось разблокировать после снятия Ever Given с мели
Суэцкий канал не удалось разблокировать после снятия Ever Given с мели
В Берлине пока не будут вакцинировать женщин до 55 лет препаратом AstraZeneca
В Берлине пока не будут вакцинировать женщин до 55 лет препаратом AstraZeneca
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названо число москвичей, заболевших COVID-19 после вакцинацииНазвано число москвичей, заболевших COVID-19 после вакцинации
Навальный объявил голодовку в колонииНавальный объявил голодовку в колонии
В МИД Италии вызван российский посолВ МИД Италии вызван российский посол
СМИ: одна из собак Байдена вновь укусила человекаСМИ: одна из собак Байдена вновь укусила человека
Путин провел переговоры с Меркель и МакрономПутин провел переговоры с Меркель и Макроном

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: одна из собак Байдена вновь укусила человека


05:29
СМИ: одна из собак Байдена вновь укусила человекаФото: vk.com

Овчарка по кличке Мейджор, принадлежащая главе Соединенных Штатов Джо Байдену, снова укусила человека.

Как передает телевизионный канал CNN, пес атаковал сотрудника Службы национальных парков.

Инцидент был зафиксирован 29 марта. Пострадавшего сразу же осмотрели представители медслужбы Белого дома, отмечает канал. К счастью, обошлось без серьезных ранений. Вскоре после оказания первой помощи мужчина смог вернуться к своей работе.

Случившееся прокомментировал официальный представитель супруги американского лидера Джилл Байден — Майкл Лароса. По его словам, собака все еще пытается привыкнуть к новым условиям.

В первых числах марта Мейджор уже кусал человека. Собака напала тогда на одного из охранников Белого дома. Вскоре после инцидента пса и другую овчарку по кличке Чемп было решено увезти в семейный дом Байдена, который находится в штате Делавэр.

24 марта пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки проинформировала о возвращении питомцев главы США. Собак президента вернули в Белый дом, заявила она. Заговорив о нападении на охранника, Псаки избегала слова "укус". Назвав поведение собаки "реакцией", пресс-секретарь уточнила, что Чемпу и Мейджору нужно привыкнуть к новой обстановке и людям.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Власти ФРГ призвали к началу переговоров о закупке «Спутника V»Власти ФРГ призвали к началу переговоров о закупке «Спутника V»
Россиян призвали избегать мест массового скопления после взрыва у церкви в ИндонезииРоссиян призвали избегать мест массового скопления после взрыва у церкви в Индонезии
В Тольятти полиция проверяет третий за год случай тушения вечного огняВ Тольятти полиция проверяет третий за год случай тушения вечного огня
В Берлине пока не будут вакцинировать женщин до 55 лет препаратом AstraZenecaВ Берлине пока не будут вакцинировать женщин до 55 лет препаратом AstraZeneca
В ООН приняли новую резолюцию по БелоруссииВ ООН приняли новую резолюцию по Белоруссии

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru