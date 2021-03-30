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СМИ: одна из собак Байдена вновь укусила человека
05:29
Фото: vk.com
Овчарка по кличке Мейджор, принадлежащая главе Соединенных Штатов Джо Байдену, снова укусила человека.
Как передает телевизионный канал CNN, пес атаковал сотрудника Службы национальных парков.
Инцидент был зафиксирован 29 марта. Пострадавшего сразу же осмотрели представители медслужбы Белого дома, отмечает канал. К счастью, обошлось без серьезных ранений. Вскоре после оказания первой помощи мужчина смог вернуться к своей работе.
Случившееся прокомментировал официальный представитель супруги американского лидера Джилл Байден — Майкл Лароса. По его словам, собака все еще пытается привыкнуть к новым условиям.
В первых числах марта Мейджор уже кусал человека. Собака напала тогда на одного из охранников Белого дома. Вскоре после инцидента пса и другую овчарку по кличке Чемп было решено увезти в семейный дом Байдена, который находится в штате Делавэр.
24 марта пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки проинформировала о возвращении питомцев главы США. Собак президента вернули в Белый дом, заявила она. Заговорив о нападении на охранника, Псаки избегала слова "укус". Назвав поведение собаки "реакцией", пресс-секретарь уточнила, что Чемпу и Мейджору нужно привыкнуть к новой обстановке и людям.
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