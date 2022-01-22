Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Петербурженка погибла на глазах семьи, прыгнув в прорубь на Крещение

22.1.2022 14:00

Фото: m24.ru



В Ленинградской области продолжаются поиски женщины, которую затянуло под лед и унесло течением, передают российские СМИ.



40-летняя юрист из Петербурга участвовала в крещенских купаниях на реке Оредеж под Гатчиной.



Последние секунды жизни петербурженки оказались запечатлены на кадрах, которые публикует Лайф. Судя по этой записи, женщина находилась на реке вместе с близкими, в том числе, детьми. Нырнув с головой в необорудованную купель, она больше не появилась над водой. Присутствовавшие там мужчины сразу же попытались спасти родственницу, однако ее затянуло под лед, а потом унесло быстрым течением реки.



Первые поиски оказались снятыми под крик ребенка, с ужасом следившего за проходящим. Вызванные к месту ЧП спасатели трижды ныряли в прорубь, однако найти женщину так и не смогли. О погибшей известно, что она жила в Петербурге и работала в строительной компании юристом. Полицию и спасателей вызвал ее 50-летний супруг, передает Телеграм-канал Baza.



Трагедию прокомментировал руководитель отдела информации и связи с общественностью регионального главка МЧС РФ Дмитрий Ушинский. По его словам, спасатели продолжают искать женщину, сообщают "Невские новости". Представитель ведомства подчеркнул, что петербурженка пропала в месте, которое не было специально оборудовано и согласовано для проведения крещенских купаний.



Автор: Злата Богатова

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