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Росздравнадзор проверит роддом под Белгородом, где умерли 10 женщин


12:35
Росздравнадзор проверит роддом под Белгородом, где умерли 10 женщинФото: vk.com

Территориальный орган Росздравнадзора проверит, как организовывалось оказание медпомощи в ковидном роддоме Белгородской области, сообщают российские СМИ.

Ранее в прессе появились сведения о том, что за последние несколько месяцев в этом учреждении умерло по меньшей мере десять женщин.

По данным открытых источников, в период с сентября прошлого года в Шебекинской ЦРБ, которая ранее была перепрофилирована в ковид-центр для беременных, скончались десять пациенток. В ряде материалов отмечалось, что в прошлом году в указанной больнице умерли не только получавшие лечение женщины, но и дети. Проверку сведений, распространившихся в прессе, сейчас уже проводит региональное СУ СКР.

Стационар в Шебекино рассчитан на пятьдесят три койки для пациенток с подтвержденным коронавирусом. Первых больных учреждение приняло 9 октября 2020 года.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили о начале проверки в Правобережной районной больнице в Северной Осетии, где в течение четырех месяцев умерли несколько рожениц. Местный орган ведомства отреагировал на публикации в прессе, где сообщалось, что за период с сентября по декабрь 2021 года в этом учреждении умерли восемь рожениц. У шести из них до того диагностировали COVID-19.

Автор: Злата Богатова

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