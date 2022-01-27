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На НЛМК один человек погиб и двое пострадали во время осмотра трубопровода


27.1.2022 16:12
На НЛМК один человек погиб и двое пострадали во время осмотра трубопроводаФото: smi2.net

На территории Новолипецкого металлургического комбината при осмотре межцехового трубопровода погиб один человек, еще двое пострадали и попали в больницу.

Как передает "Интерфакс", на режим работы предприятия случившееся не повлияло.

По данным представителей комбината, двое пострадавших были экстренно госпитализированы. В больнице у них диагностировали отравление газом. Руководство предприятия следит за состоянием работников.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что при выполнении работ сотрудники не использовали газозащитную аппаратуру, которая обязательна к применению в процессе осуществления таких задач. Обстоятельства ЧП выясняет специально сформированная комиссия.

Группа НЛМК представляет собой вертикально интегрированную металлургическую компанию, которая имеет производственные активы в России, а также на территории стран Европы и в Соединенных Штатов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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