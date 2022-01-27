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Ученые воссоздали древний саркофаг из загадочной гробницы Нара


27.1.2022 13:09
Ученые воссоздали древний саркофаг из загадочной гробницы НараФото: imag.one

Японским специалистам удалось воссоздать внешний вид саркофага, который полвека назад был найден поврежденным в древней гробнице Нара.

Историки использовали для этого компьютерную графику и данные лабораторных исследований, сообщает The Asahi Shimbun.

Древнюю усыпальницу нашли в 1972 году в ходе археологических раскопок, которые велись в кургане Такамацузука в японской префектуре Нара на острове Хонсю. По мнению специалистов, объект можно датировать периодом конца VII - начала VIII века н.э. Обнаруженная там усыпальница была роскошно оформлена, ее украшали фрески, изображавшие "красавицу Асука" - их ранее официально признали национальным достоянием. В погребальной камере археологи нашли саркофаг, который значительно пострадал за долгий период времени.

Использовав компьютерную графику, эксперты из Археологического института Касихары и Национального научно-исследовательского института культурных ценностей Нара смогли восстановить внешний вид саркофага. Ученые также учитывали данные, полученные в результате лабораторных исследований объекта.

По данным специалистов, саркофаг был создан из кедра, его покрывали черным лаком. На поверхности имелись узоры из медно-золотого сплава и медной фурнитурой. Для внутреннего окрашивания саркофага применялась красная краска, в состав которой входила ртуть. Исследователи пока не установили, для кого создавали эту гробницу. Ученые лишь уверены, что это был человек достаточно высокого ранга.

Ранее при исследовании древней столицы Египта Фив (в наше время - Луксор) были найдены две гигантские статуи сфинкса. По мнению историков, статуи были созданы для фараона Аменхотепа III. Открытие удалось сделать ученым из совместной немецко-египетской археологической группы. По данным специалистов, сфинксы находились в погребальном храме Аменхотепа. Жители Древнего Египта называли его "Храмом миллионов лет".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 210

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