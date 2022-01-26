Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Два гигантских сфинкса найдены в древнеегипетской гробнице

26.1.2022 14:14

Фото: citynews.ca



При исследовании древней столицы Египта Фивв (в наше время - Луксор) ученные обнаружили две гигантских статуи сфинкса, передает Live Science.



По мнению историков, статуи были созданы для фараона Аменхотепа III.



Открытие удалось сделать ученым из совместной немецко-египетской археологической группы. По данным специалистов, сфинксы находились в погребальном храме Аменхотепа. Жители Древнего Египта называли его "Храмом миллионов лет". В этом же месте исследователи обнаружили остатки колонн и стен, украшенных церемониальными и ритуальными сценами.



В прошлом этот храм был богатым, внутри были многочисленные ценные вещи. Однако помещения оказались сильно разрушены в 1200 году до н.э., когда произошло землетрясение.



Аменхотепа III древние мастера изобразили в головном уборе, с бородой и массивным ожерельем, рассказал генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири. Реставраторы обратили внимание на надпись, сделанную на груди одного из сфинксов - она гласила" "возлюбленный Амона-Ра". По словам историков, первоначальный размер сфинксов мог составлять порядка восьми метров.



Аменхотеп III, входивший в 18-ю династию, находился у власти в период с 1390 по 1353 года до н.э. Считается, что это было время мира и процветания в Египте. Внуком Аменхотепа является знаменитый фараон Тутанхамон.



Ранее в окрестностях Каира ученым удалось отыскать фрагменты храма древнеегипетского фараона Нектанеба I, который правил в период 380-363 годов до н. э. Местные специалисты и их немецкие коллеги нашли спрятанные в земле огромные базальтовые блоки, из которых в прошлом состояли северный и западный фасады здания.



Автор: Злата Богатова

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