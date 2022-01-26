|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Фильм с российским актером Борисовым номинирован на «Сезар»
11:15
Фото: viralife.ru
Лента "Купе номер 6" финского кинематографиста Юхо Куосманена номинирована на французскую кинопремию "Сезар".
Картина, в которой сыграл Юрий Борисов и другие отечественные артисты, поборется за приз в категории иностранных проектов, сообщает РИА Новости.
Фильм совместного производства России, Финляндии, ФРГ и Эстонии представляет собой рассказ о путешествии финской студентки, которая из Москвы проехала до Мурманска в компании российского шахтера. Роли в нем исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг.
Среди иностранных картин, претендующий в этом году на премию Французской академии кинематографических искусств и техники, "Параллельные матери" Педро Альмодовара, "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Первая корова" Келли Райхардт и ряд других.
Торжественная церемония оглашения победителей запланирована на 25 февраля.
Фильм "Купе номер 6" ранее уже завоевал Гран-при Каннского международного киносмотра.
Ранее российский мультфильм Антона Дьякова вошел в шорт-лист американской кинематографической премии "Оскар". Продолжительность короткометражной ленты, которая посвящена романтической истории боксера и балерины, составляет примерно четверть часа. Первоначально в списке было более восьмидесяти проектов, однако в шорт-лист вошли только пятнадцать.
В этом году церемония вручения наград премии "Оскар" станет уже 94-й по счету. Предполагается, что мероприятие состоится 27 марта 2022 года. В Соединенных Штатах трансляцию будет вести ABC, а российские любители кино смогут увидеть событие в онлайн-кинотеатре Okko.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|