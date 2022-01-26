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Фильм с российским актером Борисовым номинирован на «Сезар»


11:15
Фильм с российским актером Борисовым номинирован на «Сезар»Фото: viralife.ru

Лента "Купе номер 6" финского кинематографиста Юхо Куосманена номинирована на французскую кинопремию "Сезар".

Картина, в которой сыграл Юрий Борисов и другие отечественные артисты,  поборется за приз в категории иностранных проектов, сообщает РИА Новости.

Фильм совместного производства России, Финляндии, ФРГ и Эстонии представляет собой рассказ о путешествии финской студентки, которая из Москвы проехала до Мурманска в компании российского шахтера. Роли в нем исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг.

Среди иностранных картин, претендующий в этом году на премию Французской академии кинематографических искусств и техники, "Параллельные матери" Педро Альмодовара, "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Первая корова" Келли Райхардт и ряд других.

Торжественная церемония оглашения победителей запланирована на 25 февраля.

Фильм "Купе номер 6" ранее уже завоевал Гран-при Каннского международного киносмотра.

Ранее российский мультфильм Антона Дьякова вошел в шорт-лист американской кинематографической премии "Оскар".  Продолжительность короткометражной ленты, которая посвящена романтической истории боксера и балерины, составляет примерно четверть часа. Первоначально в списке было более восьмидесяти проектов, однако в шорт-лист вошли только пятнадцать.

В этом году церемония вручения наград премии "Оскар" станет уже 94-й по счету. Предполагается, что мероприятие состоится 27 марта 2022 года. В Соединенных Штатах трансляцию будет вести ABC, а российские любители кино смогут увидеть событие в онлайн-кинотеатре Okko.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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