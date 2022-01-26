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В Перми арестованы 7 фигурантов дела о незаконном реабилитационном центре


00:27
В Перми арестованы 7 фигурантов дела о незаконном реабилитационном центреФото: orenday.ru

В Перми суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте семи фигурантов дела о деятельности нелегального центра для лиц с зависимостями.

Подозревамые в течение двух лет незаконно удерживали несколько десятков человек под предлогом проведения реабилитации.

По версии следствия, подозреваемые организовали незаконный реабилитационный центр, стоимость ежемесячного содержания в котором составляла около 40 тыс. рублей. В результате в одном из частных домов в течение двух лет насильно удерживались лица, страдавшие от алкогольной, наркотической и других зависимостей, сообщается на сайте СКР.

Установлено, что попавшие в этот дом граждане не могли его покинуть самостоятельно. Кроме того, некоторые оказывались там вследствие применения физической силы или обмана, т.е. в "центр" их доставляли принудительно.

Постояльцы не имели возможности общаться с родственниками. Допускались лишь краткосрочные встречи, которые проходили исключительно в присутствии работников центра.

Как указано в сообщении на сайте краевого главка МВД, в центре работали люди, не имевшие медицинского образования. В центре не было специально оборудованного стационара, а организация действовала без оформления лицензии на оказание соответствующих услуг. Предлагая прохождение реабилитации, организаторы не располагали никакими научно обоснованными, практически апробированными и официально проверенными способами лечения наркомании и алкоголизма.

В рамках начатого расследования выяснилось, что в этом центре несколько месяцев насильно удерживался житель Перми. По словам потерпевшего, его похитили, после чего доставили в дом, где содержались другие постояльцы.

В момент задержания в центре на т.н. реабилитации оставалось несколько десятков человек. Сейчас следователи выясняют, сколько граждан могло пострадать из-за противоправных действий злоумышленников.

По итогам предварительной проверки завели уголовное дело по статям п."а" ч. 3 ст. 126 УК РФ и ч. 3 ст. 127 УК РФ (похищение и незаконное лишение свободы, которые были осуществлены организованной группой).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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